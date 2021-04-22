Нелегальные объекты общей площадью 60,1 кв. метра снесут в Смоленске

В Смоленске выявили незаконно установленные объекты. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Специалисты управления имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации Смоленска выявили еще несколько самовольно установленных объектов. Некапитальные строения общей площадью 60,1 кв. метра расположились на ул. Соболева между домами 109Б и 111В.

Специалисты составили акт о выявлении данных объектов. Собственники могут демонтировать объекты до 30.04.2021, рассказали в пресс-службе администрации. В случае, если в течение срока строения не будут демонтированы, работу на себя возьмет уполномоченный орган Администрации города.

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