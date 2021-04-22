Районный суд назначил условный срок участковому под Смоленском

Участковому под Смоленском суд назначил условный срок. Фото: Олег ЗОЛОТО

15 апреля Духовщинский районный суд вынес приговор участковому уполномоченного полиции. Его обвиняют в совершении мошенничества с использованием своего служебного положения.

В марте 2020 года участковый обещал мигранту "решить" его проблемы перед законом. Он получил у гражданина Таджикистана 6000 рублей якобы за совершение действий в интересах мигрантов при рассмотрении составленных им протоколов об административном правонарушении. Хотя таких должностных полномочий у участкового нет.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал частично, в содеянном раскаялся. Суд счел вину подсудимого полностью установленной и доказанной по статье за мошенничество и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год, рассказали в пресс-службе Духовщинского районного суда.

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