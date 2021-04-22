Смолянка ответит перед законом за продажу алкоголя 16-летнему ребенку

Смолянка продала алкоголь несовершеннолетней и ответит за это перед законом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних УМВД по Смоленску установили, что сотрудница торгового павильона продала 16-летней девушке алкогольный напиток. Во время проверки полицейские выяснили, что в декабре 2020 года в отношении 42-летней смолянки уже составлялись административные протоколы по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ.

- Мировым судьей Заднепровского района г. Смоленска были вынесены постановления о признании ее виновной и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей за каждое правонарушение, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.

Сейчас же против женщины возбуждено уголовное дело по статье "Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции". Ей грозит штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от трех до шести месяцев либо исправительными работами на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

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