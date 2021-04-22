Смоленская область присоединится к Европейской неделе иммунизации. Фото: из архива администрации Смоленской области.

Европейская неделя иммунизации проводится под лозунгом «Предупредить. Защитить. Привить». И пройдет с 26 апреля по 2 мая 2020 года. В этом году она особо актуальна в контексте борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

В преддверии Недели в регионе заработала «горячая линия» для консультирования жителей по вопросам вакцинопрофилактики.

Получить консультацию можно в будние дни с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 16:00 по телефону - 8-800-100-90-50. Также в круглосуточном режиме без выходных дней по телефону 8-800-555-49-43

Также 28 апреля с 12:00 до 14:00 будет организована «Прямая линия» (телефон (4812)-27-02-49) с главным внештатным специалистом аллергологом-иммунологом Департамента по здравоохранению Раисой Яковлевной Мешковой.

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