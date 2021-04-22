Движение трамваев частично закроют в Смоленске на улице Фрунзе 24 апреля. Фото: МУТТП.

Движение трамваев частично закроют в Смоленске на улице Фрунзе 24 апреля, сообщает МУТТП. Решение приняли городские власти в связи с проведением в столице региона легкоатлетической эстафеты.

Электротранспорт не будет ходить в интервале с 09:30 до 11:00. В это время движение трамваев маршрута №4 будет организовано от остановки «улица Петра Алексеева (рынок)» до остановки «Вокзал».

Смолянам приносят извинения за временные неудобства.

Ранее иномарка и маршрутка не поделили дорогу и столкнулись на пересечении улиц Кирова и Пригородной.