7 млн рублей получит Смоленщина на покупку лесопожарной техники

7 млн рублей получит Смоленская область на приобретение лесопожарной техники. Фото: администрация Смоленской области.
Договоренности о выделении средств удалось достичь на встрече губернатора Алексея Островского с Министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым.
Также Минприроды готово передать в пользование субъекту самоходный гусеничный мульчер, который планируют использовать для измельчения древесины, пней и кустарника и седельный тягач.
В пресс-службе администрации региона отмечают, что в 2020 году за счет федерального бюджета было закуплено 30 единиц лесохозяйственной и лесопатрульной техники. Вместе еще остается потребность в дополнительном оборудовании.
Также в Смоленской области запланирована реконструкция работающих объектов водоснабжения и появление новых.