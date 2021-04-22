7 млн рублей получит Смоленщина на покупку лесопожарной техники

7 млн рублей получит Смоленская область на приобретение лесопожарной техники. Фото: администрация Смоленской области.

Договоренности о выделении средств удалось достичь на встрече губернатора Алексея Островского с Министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым.

Также Минприроды готово передать в пользование субъекту самоходный гусеничный мульчер, который планируют использовать для измельчения древесины, пней и кустарника и седельный тягач.

В пресс-службе администрации региона отмечают, что в 2020 году за счет федерального бюджета было закуплено 30 единиц лесохозяйственной и лесопатрульной техники. Вместе еще остается потребность в дополнительном оборудовании.

Также в Смоленской области запланирована реконструкция работающих объектов водоснабжения и появление новых.