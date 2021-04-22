Акция «Узнай о своих долгах» пройдет в Смоленской области. Фото: УФССП по региону.

Мобильный пункт будет работать с 11.00 до 13.00 23 апреля на территории пригородного железнодорожного вокзала.

- Жителей региона проинформируют о задолженностях и научат пользоваться онлайн-сервисом «Банк данных исполнительных производств». Также можно узнать о ходе исполнительного производства, получить справку, записаться на прием, либо установить приложение «ФССП России», а также быстро и легко оплатить задолженность, - сообщили в УФССП по региону.