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Общество22 апреля 2021 15:08

Акция «Узнай о своих долгах» пройдет в Смоленской области

Жители региона могут обратиться в мобильные пункты приема и получить сведения о наличии исполнительных производств
Источник:kp.ru
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Акция «Узнай о своих долгах» пройдет в Смоленской области. Фото: УФССП по региону.

Акция «Узнай о своих долгах» пройдет в Смоленской области. Фото: УФССП по региону.

Мобильный пункт будет работать с 11.00 до 13.00 23 апреля на территории пригородного железнодорожного вокзала.

- Жителей региона проинформируют о задолженностях и научат пользоваться онлайн-сервисом «Банк данных исполнительных производств». Также можно узнать о ходе исполнительного производства, получить справку, записаться на прием, либо установить приложение «ФССП России», а также быстро и легко оплатить задолженность, - сообщили в УФССП по региону.