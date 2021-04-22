Смолянка отсудила ущерб, полученный дочерью после катания на карусели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщина взыскала через суд затраченные на лечение дочери деньги и моральный вред, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

Ребенок получила травму в июне 2019 года во дворе дома, когда каталась на карусели.

- У ребенка был закрытый спиралевидный перелом. Травма была получена в результате ненадлежащего содержания конструкций карусели, в частности из-за отсутствия защитного кожуха в основании карусели, куда попала нога ребенка, - говорится в материалах дела.

Представитель администрации, присутствующий на заседаниях, не оспаривал обвинения.