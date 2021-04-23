69-летнюю смолянку обманули при покупке дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

69-летнюю жительницу Монастырщинского района обманули при покупке дома, сообщает УМВД России по Смоленской области.

Женщина нашла объявление о продаже на сайте и позвонила продавцу. Незнакомец пообещал «застолбить» продажу, если женщина переведет предоплату. Смолянка согласилась – через банкомат отправила 28 тысяч на неустановленный счет.

- После перевода денег, объявление оказалось заблокировано на сайте, а продавец перестал выходить на связь. Проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее смолянка отсудила ущерб, полученный дочерью после катания на карусели. Девочка получила серьезную травму и была ограничена в движениях.