Наведем порядок вместе: где в Смоленске пройдет генеральная уборка?

Во всех районах Смоленщины, 24 апреля, пройдет массовая уборка дворов, скверов и любимых мест отдыха смолян, в том числе участвующих в партпроекте «Городская среда». Фото: smolensk.er.ru.

Во всех районах Смоленщины, 24 апреля, пройдет массовая уборка дворов, скверов и любимых мест отдыха смолян, в том числе участвующих в партпроекте «Городская среда». Каждый неравнодушный житель может принять участие во Всероссийском субботнике: вместе с соседями убрать свой двор или навести порядок на общественной территории.

Так, в Смоленске Волонтерский центр партии организует сбор возле дома 6 по улице Городок Коминтерна. Ориентир - здание, украшенное граффити с актером Анатолием Папановым. Жители Заднепровского района встречаются возле Дома культуры «Сортировка» (ул. Седова, д.1). Территория принимает участие в проекте по благоустройству. В Промышленном районе единороссы уберут возле кинотеатра «Малютка» (ул. Попова, д.11).

Начало субботников в 10.00.

Информацию о территориях в других районах Смоленской области можно получить в местных отделениях «Единой России».