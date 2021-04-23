Смолянка Лидия Найда стала призером Всероссийской олимпиады. Фото: администрация Смоленской области.

Смолянка Лидия Найда из 11 «А» класса гимназии имени Николая Пржевальского стала призером Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку, сообщает пресс-служба администрации региона.

Победа в олимпиаде дает возможность быть зачисленными в высшие учебные заведения России на программы, соответствующие профилю олимпиады, без вступительных испытаний.

Ранее 43 квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей купили в Смоленске.