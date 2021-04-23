«РЖД Логистика» и Московская железная дорога обсудили внедрение новых сервисов для клиентов

Одними из наиболее перспективных и рентабельных являются услуги по направлению логистический аутсорсинг и грузовая логистика. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На встрече начальник Московской железной дороги Михаил Глазков и Генеральный директор АО «РЖД Логистика» Дмитрий Мурев обсудили перспективы стратегического развития сервисов компании на полигоне МЖД.

Одними из наиболее перспективных и рентабельных являются услуги по направлению логистический аутсорсинг и грузовая логистика. Клиентам предлагается разработка транспортных моделей внешней и внутренней логистики предприятий железнодорожного транспорта с применением имитационного моделирования. В рамках развития услуг логистического аутсорсинга планируется внедрить новые комплексные решения 3PL и 4 PL логистики, направленные на повышение общей эффективности работы предприятий клиентов, включающие планирование и проектирование цепочек поставок, делегирование задач по управлению логистическими бизнес-процессами на предприятии.

Разработана технология формирования «Грузовых экспрессов» на станциях Московской железной дороги. Новый способ позволит еженедельно отправлять по одному поезду условной длины 57-71 вагон и увеличить объем перевозок до 4100 вагонов в год.

Компания также предложила новые решения, оптимизирующие реализацию проекта «Грузовые шаттлы», созданного на базе «Грузового экспресса». В частности, планируется организовать новый маршрут из Москвы в Иркутск и Хабаровск. Данный сервис предназначен для представителей малого и среднего предпринимательства и позволяет сократить сроки доставки груза более чем в 2 раза.

Еще одной инициативой стало создание центра консолидации грузов, которые перевозятся в специализированном подвижном составе на базе ТЛЦ «Селятино». Предполагается ежемесячно осуществлять отправки 2 поездов со 164 20-футовыми контейнерами из Селятино в Чунцин (Китай). Это позволит привлечь дополнительный объем грузов с автотранспорта на железную дорогу, а также организовать регулярные отправки контейнерных поездов по новым направлениям.