На месте пустыря в Ельне появился городской парк. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Городской парк появился в Ельне на месте пустыря, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области. Благоустройство территории проводили два года - с 2018 по 2020-й. Здесь оборудовали спортивные объекты и детскую площадку, сделали пешеходные дорожки, установили скамейки, урны и не только.

Напомним, с 26 апреля по 30 мая пройдёт голосование по выбору дизайн-проектов территорий, которые благоустроят в 2022 году. Оставить свой голос можно будет на сайте 67.gorodsreda.ru

Рагее «КП» писала, что в Смоленске запустят портал о культурной и туристической жизни региона. Жители и гости города смогут узнавать об интересных маршрутах и предстоящих мероприятиях.