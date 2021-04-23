В Смоленске на улице Смольянинова загорелся отечественный автомобиль

Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Сегодня днем, около 15:00, сотрудники одного из производств на улице Смольянинова заметили полыхающий автомобиль недалеко от здания предприятия и вызвали пожарных. Огнеборцы 7 ПСЧ обнаружили отечественное авто Lada Priora 2009 года выпуска, полностью охваченное огнем. Огонь удалось ликвидировать менее чем за 10 минут.

- Одна из основных рабочих версий причины возгорания, рассматриваемых специалистами на данный момент, является злой умысел неустановленных лиц, но проверочные мероприятия продолжаются, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.

Читай также: Отопительный сезон завершится 27 апреля в Смоленске.