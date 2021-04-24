В Лопатинском саду в Смоленске поселились волк и заяц из «Ну, погоди!»

Фото: Пресс-служба городской администрации.

Вчера, 23 апреля, в центральном парке культуры и отдыха установили интересную лавочку. Теперь жителей и гостей города в Лопатинском саду ждут волк и заяц из «Ну, погоди!». Персонажи любимого мультфильма расположились на арт-скамейке в зоне аттракционов рядом с вольером для белок.

Железобетонная конструкция, на которой сидят легендарные герои, весит более 1200 кг, рассказали в пресс-службе городской администрации. Жителей и гостей города приглашают фотографироваться рядом с арт-обьектом.