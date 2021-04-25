Пожилая смолянка поверила, что телефонный мошенник ее сын

Злоумышленник похитил деньги жительницы Смоленской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Вязьмы 1955 года рождения обратилась в полицию с информацией о том, что против неё совершили мошеннические действия. На телефон женщины позвонил злоумышленных, который представился ее сыном и заявил, что попал в ДТП - сбил женщину.

«Сын» попросил у пенсионерки 300 тысяч, чтобы «замять дело». Наивная смолянка завила, что у неё нет таких денег, и что она может перевести только 49 тысяч.

- Следуя инструкциям звонившего, заявительница перевела деньги с помощью банкомата. Через некоторое время абонентский номер, с которого поступил звонок, оказался заблокирован. Женщина осознала, что её обманули, и обратилась с заявлением в органы внутренних дел, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.