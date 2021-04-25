Как на Смоленщине пройдет спортивный марафон

Масштабные соревнования соберут 60 команд из всех районов области. Фото: smolensk.er.ru.

«Планета баскетбола — оранжевый атом» - совместный проект реготделения «Единой России», Федерации баскетбола Смоленской области, Центра современных спортивных технологий концерна «Росэнергоатом» и Смоленской АЭС.

Впервые фестиваль баскетбола 3×3 провели для юных спортсменов четыре года назад. В 2021 году, несмотря на пандемию, марафон продолжается. По предложению зампредседателя общественного совета партпроекта «Детский спорт» Игоря Титова традиционные летние соревнования перенесли на весеннее время.

«Дети соскучились по играм, по атмосфере соревнований, особенно ребята из районов. Поэтому организаторы согласились, что стоит провести турнир раньше. Мы учли все предписания Роспотребнадзора и пригласили юношей и девушек на фестиваль. Устроили для них настоящий олимпийский марафон — в честь того, что на Олимпиаде в Токио будет впервые представлен баскетбол 3×3», - рассказал президент Федерации баскетбола Смоленской области Сергей Фомин.

В этом году игры пройдут на новых площадках. Баскетболисты продемонстрируют мастерство в Кардымове, Глинке, Демидове, Духовщине, Темкине и Смоленске.

«Мы очень рады, что на карте соревнований появились новые муниципальные образования, которые готовы принять на своих площадках команды. Мы еще не проводили такие комплексные мероприятия по баскетболу ни в Кардымове, ни в Глинке, ни в Демидове, ни в Духовщине. У этих районов хорошая спортивная инфраструктура. Думаю, они станут важными пунктами наших спортивных акций в будущем», - пояснил Сергей Фомин.

Первая игра муниципального этапа уже состоялась в Кардымове, впереди — еще пять. Финал фестиваля запланирован на 4 июня. Призеры и победители (20 команд юношей и 20 команд девушек) встретятся во Дворце спорта «Юбилейный».

Отметим, всего в фестивале примут участие 300 смолян. Все они получат памятные сувениры, а для команд-призеров организаторы подготовили грамоты, кубки и спортивный инвентарь.

«Мы очень рады, что наша Смоленщина по-настоящему спортивная. Поэтому хотим отметить не только ребят-баскетболистов, но и взрослых, которые ведут активный образ жизни и привлекают к этому молодежь», - отметил Сергей Фомин. Специально для активистов физической культуры секретарь реготделения «Единой России» Игорь Ляхов и Федерация баскетбола Смоленской области подготовили Благодарственные письма. Их в каждом муниципалитете вручат 30 самым спортивным жителям.