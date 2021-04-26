Первая городская зарядка на улице прошла в Смоленске. Фото: Центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

Утреннюю разминку провели директор школы Олимпийского резерва Юрий Глебов, Олимпийская чемпионка Ольга Кузнецова и мастер спорта по спортивной гимнастике Ирина Кожанова. Мероприятие прошло в парке "Соловьиная роща" в субботу, 24 апреля.

Один из организаторов зарядки - Центр общественного здоровья и медицинской профилактики - рассказал, что подобные встречи будут проводиться два раза в неделю - среду и субботу в 10.00.

В скором времени практику растиражируют и спортивные встречи пройдут в других общественных территориях города.

Ранее "КП" писала, как на Смоленщине пройдет спортивный марафон. Масштабные соревнования соберут 60 команд из всех районов области.