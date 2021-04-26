В Смоленске холодную воду отключат в переулке Слобода - Садки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение произойдет в 10.00 26 апреля в связи с ремонтными работами (замена задвижки, переключение линии) на водопроводной линии в районе дома №39 на 4-м переулке Слобода – Садки, сообщает городская администрация.

В зону отключения попадают:

4-й пер. Слобода – Садки д.19 – 39а, д.22 – 44, ул. Новая Слобода – Садки д. 1 – 7, д. 9а, д. 11а, д. 13а, д. 2 – 6а, пер. Новая Слобода – Садки д. 1а, д.12, пер. 9-й Северный, пер. 10-й Северный, пер. 7-й Северный д. 25-29, д. 26 – 28.

О сроках возобновления подачи воды не сообщается. Подвоз воды готовы осуществить по заявкам жильцов. Справки по телефонам - 38-18-50, 70-50-61.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества водопроводной воды, предупреждают в мэрии.

Ранее отопительный сезон продлен в Смоленске до 4 мая в связи с внезапным похолоданием, сообщает пресс-служба городской администрации. Также в мэрии сообщают, что отключение тепла может неблагоприятно сказаться на росте заболеваемости коронавирусной инфекцией.