40183 жителей полностью получили прививку от COVID-19 в Смоленской области. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В Смоленской области продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. По данным на 25 апреля, на территорию региона поступило 69 822 комплекта вакцины от новой коронавирусной инфекции (из них 3120 – «КовиВак»). В общей сложности в регионе первым компонентом вакцины привиты 61 839 смолян, 40 183 жителя Смоленской области завершили процесс вакцинации от COVID-19.

В департаменте по здравоохранению напоминают, что записаться на вакцинацию смоляне могут при помощи портала «Госуслуги», по телефону регистратуры выбранного медучреждения или при личном посещении.

Ранее из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Смоленске продлили действие отопительного сезона. Батареи будут греть до 4 мая.