1,4 тыс. ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС проживает в Смоленской области. Фото: ВКонтакте.

В Смоленской области проживает почти 1,4 тысячи ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, еще порядка 1,5 тысячи человек были эвакуированы или выехали в наш регион из зон загрязнения, сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. Этой категории граждан предоставляется 23 меры социальной поддержки.

- Держу эти вопросы на особом контроле. Ежегодно на социальные выплаты из федерального бюджета выделяется более 52 миллионов рублей, оказывается помощь и из областного бюджета, - отметил губернатор.