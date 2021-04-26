Мужчина и женщина пострадали в ДТП с опрокидыванием под Смоленском. Фото: ГИБДД МВД России по Смоленской области.

Первое ДТП произошло около 15.20 25 апреля на 8-м км автодороги «Красный-Малеево» в Краснинском районе. 37-летний водитель Kia ехал со стороны деревни Малеево в сторону поселка Красный. Автомобилист не удержал руль и вылетел на поле. Пострадала женщина 1962 года рождения.

Вторая авария произошла в 19.50 на 26-м км автодороги «Северо-Западный обход г. Смоленска» в Смоленском районе. 21-летний водитель Lada превысил скорость и также не справился с управлением. Мужчина получил травмы.