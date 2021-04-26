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Общество26 апреля 2021 17:05

МЧС наградило смоленского школьника, спасшего тонущего ребенка

10-летний Сергей Булычев вытащил из воды 5-летнего Илью
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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МЧС наградило смоленского школьника, спасшего тонущего ребенка. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

МЧС наградило смоленского школьника, спасшего тонущего ребенка. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Дети прогуливались около пруда 6 марта и самый младший решил попробовать толщину льда. Дойдя до середины пруда, мальчик провалился в воду. Сережа, не раздумывая, побежал на помощь и спас мальчишку.

Инцидент произошел в Рудне.

Накануне сотрудники ГУ МЧС России по Смоленской области встретились с героем, чтобы вручить благодарственное письмо за отвагу и памятный подарок.

На награждении Сережа выразил уверенность, что на его месте так поступил бы каждый.