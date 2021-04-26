В Смоленской области сокращается количество заболевших новой коронавирусной инфекцией

В медучреждении теперь занимаются реабилитацией смолян после COVID. Фото: администрация Смоленской области.

С марта, напомним, вновь начал принимать беременных роддом на улице Кирова в Смоленске. А с 1 апреля возобновила свою профильную деятельность больница медицинской реабилитации на улице Шевченко в Смоленске. Кроме того, на базе учреждения открылось новое подразделение для смолян, которые перенесли коронавирус в тяжелой и среднетяжелой форме. Об этом рассказал губернатор Алексей Островский на своей страничке в соцсетях. Направлять в больницу на реабилитацию будут врачи-терапевты и неврологи из поликлиник в соответствии с утвержденными критериями отбора. Продолжительность стационарного лечения составит 14–15 дней. Каждого пациента ждет индивидуальная программа восстановления в зависимости от состояния здоровья. Программа будет включать дыхательную гимнастику, различные физические упражнения и другие процедуры. «Рассчитываем, что прохождение реабилитации позволит людям, переболевшим коронавирусом, быстрее справиться с последствиями болезни и вернуться к своей обычной жизни», – прокомментировал открытие нового отделения глава региона.