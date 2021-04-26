В Смоленской области вручили госнаграды

Губернатор вручил награду матери 14-летней Кристины Кузенковой, погибшей при спасении ребенка. Фото: администрация Смоленской области.

В администрации региона состоялась торжественная церемония вручения государственных наград РФ. В числе отличившихся – педагоги, медики, работники промышленных предприятий и активисты.

Как отметил глава региона, каждый из награжденных является примером в работе и жизни как для коллег, так и многих смолян. «Вы люди разных профессий, разного возраста, но у каждого из вас есть чувство долга, не показной, а деятельный патриотизм, стремление сделать окружающий мир лучше, добрее, принести как можно больше пользы смоленской земле и России», - подчеркнул Алексей Островский.

Одним из тем, кто получил награду из рук губернатора, был Алексей Сергеевич Копачёв – внук Почетного гражданина города Смоленска Алексея Ивановича Орлова, который с 1987 по 1991 годы возглавлял Смоленским исполком.

«Благодаря лидерским качествам, авторитету, острому и прозорливому уму Алексеем Ивановичем были успешно реализованы многие масштабные проекты, которые способствовали динамичному развитию региона, повышению качества жизни смолян. С глубоким почтением передам регалии почетного гражданина Смоленской области внуку Алексея Ивановича Орлова – Алексею Сергеевичу Копачёву. Уверен, что память об этом замечательном человеке, патриоте и гражданине мы будем хранить, равняться на него в своих трудах на благо Смоленщины», – сказал при вручении награды Алексей Островский.

По признанию главы региона, с особым волнением он вручил медаль «За спасение погибавших» Елене Васильевне Кузенковой, маме 14-летней Кристины, ученицы Угранской средней школы. Девочка была награждена посмертно. Эта трагедия произошла два года назад в деревне Вознесенье. Девочка, не раздумывая, бросилась в воду, чтобы спасти тонущего подростка. Она буквально вытолкнула мальчика к берегу, сумев передать его рыбаку. Мужчина вытащил ребенка, а его спасительницу затянуло течением на глубину. «Кристина поступила как настоящий герой и совершила подвиг, пожертвовав собственной жизнью», – отметил глава региона. Всего в списке награжденных – более 60 фамилий. Среди них – немало медицинских работников, которые в числе первых приняли на себя удар пандемии и сделали все возможное, чтобы переломить ситуацию, помочь пациентам. Глава региона поблагодарил работников учреждений здравоохранения за тяжелый труд и преданность профессии.