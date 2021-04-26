После обращения смолян к Сергею Неверову «наливайка» съехала из многоэтажки. Фото: Андрей Смирнов.

В середине апреля на прием к депутату Государственной Думы от Смоленской области Сергею Неверову пришла семья Курзаевых. Десять лет назад в их доме по улице Кловская открыли кафе. В вечернее время оно работало как «наливайка» - алкоголь продавали круглосуточно, в обход закону.

«Официально они работают с 8 до 20, но на самом деле продают алкоголь и после 11. Каждую ночь под окнами шум, пьяные драки», - рассказывал глава семьи Андрей Курзаев.

Руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова возмутило такое беззаконие. Он обратился к начальнику УМВД. Спустя неделю «наливайка» съехала с адреса. Благодарим за оперативную реакцию Департамент промышленности и торговли Смоленской области, который подключился к проверке.

Местные жители рассказывают, что не могут поверить в то, что в доме наконец наступит тишина и покой.

Напомним, в мае 2020 года в силу вступил федеральный закон, который ограничивает розничную продажу алкоголя в заведениях общественного питания, которые расположены в многоквартирных жилых домах или на прилегающих территориях, если площадь такого заведения не превышает 20 квадратных метров.