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Здоровье27 апреля 2021 8:26

40 198 жителей Смоленской области завершили процесс вакцинации от коронавируса

Ещё 61 904 человек получили первый компонент
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Жители Смоленской области продолжают вакцинироваться.

Жители Смоленской области продолжают вакцинироваться.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территорию Смоленской области поступило 69 822 комплекта вакцины от новой коронавирусной инфекции. За 25 апреля в регионе было вакцинировано 65 человек, из них 15 - полностью завершили вакцинацию.

Всего в области первым компонентом вакцины привиты 61 904 смолянина, а 40 198 жителей Смоленской области завершили процесс вакцинации от COVID-19, рассказали в региональном Оперштабе.

Записаться на вакцинацию смоляне могут через портал «Госуслуги», по телефону регистратуры выбранного медучреждения или при личном посещении.

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Коронавирус Covid-19