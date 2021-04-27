Полиция начала проверку по факту кражи туй в Сквере Памяти Героев в Смоленске

Фото: Пресс-служба администрации Смоленска.

Вчера, 26 апреля, стало известно о пропаже туй из Сквера Памяти Героев в Смоленске. Пропажу сотрудники МБУ «Зеленстрой» обнаружили утром.

В УМВД России по Смоленской области рассказали региональным СМИ, что правоохранительными органами началась проверка по факту кражи туй.

- Поиском варваров, решившихся на такое кощунственное злодеяние в преддверии празднования Дня Победы, займется полиция, - сообщили в городской администрации.

Также в администрации уточнили, что на месте украденных деревьев высадят новые.