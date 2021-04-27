В Смоленском районе пропала 63-летняя женщина

Фото: ПСО «Салварь».

ПСО «Сальвар» обьявил о поисках 63-летней смолянки, которая пропала утром 26 апреля в деревне Фролы в Смоленском районе. Информацию о случившемся опубликовали поисковики в соцсетях.

Пропавшая - Любовь Николаевна Джикия - ушла из дома утром. Женщина 150 см ростом, худощавая, плохо видит. У неё темные волосы с сединой. Любовь Николаевна может нуждаться в медицинской помощи. Во что женщина была одета накануне пропажи - неизвестно.

Поисковики просят сообщить любую информацию о местонахождении пропавшей по телефонам: 8 (4812) 63-63-33, 102, 8-908-289-26-99.