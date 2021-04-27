Серьёзные нарушения в работе смоленской управляющей компании выявила трудовая инспекция

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21 апреля Государственная инспекция труда в Смоленской области провела внеплановую проверку соблюдения норм ТК и иных нормативных правовых актов. Объектом проверки стала УК «Стабильность».

Основанием для проверки стало обращение бывшего гендиректора компании. Он заявил, что «Стабильность» не выплатила компенсацию при увольнении руководителя организации и нарушила требования ТК. Также экс-сотрудника незаконно уволили с должности юрисконсульта, которую он занимал по внутреннему совместительству.

- Проверкой установлены факт невыплаты уволенному генеральному директору ООО УОЖФ «Стабильность» компенсации в размере не менее трехкратного среднего месячного заработка, предусмотренной статьей 279 Трудового кодекса Российской Федерации, а также незаконность увольнения этого же работника с должности юрисконсульта в данной организации, которую он занимал в качестве внутреннего совместителя, - рассказали в пресс-службе трудовой инспекции.

«Стабильности» выдано предписание об устранении выявленных нарушений до конца апреля. Работодателю придётся расплатиться с бывшим сотрудником, а также отменить приказ о его увольнении с должности юрисконсульта и возместить работнику не полученный им заработок по этой должности в связи с незаконным увольнением.

В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.