Смолянин потерял 450 тысяч рублей, пытаясь заработать. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мужчина получил инструкции и приступил к «зарабатыванию» денег: он перевёл на указанный счёт 40 тысяч рублей и спустя время получил немногим больше.

- После этого ему перезвонили неизвестные и предложили вложить больше денег, чтобы получить больше прибыли. Мужчина почувствовал азарт и перечислил 450 тысяч рублей на чужой расчетный счет. Однако вскоре ему опять перезвонили и сообщили, что для перечисления ему денег в качестве прибыли от него требуются дополнительные вложения. Заподозрив обман, мужчина написал заявление в полицию, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.

В настоящее время по факту случившегося сотрудниками МО МВД России "Ярцевский" проводится проверка.