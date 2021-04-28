В Смоленске Островский поручил разобраться с ситуацией о недопустимом поведении учителя. Фото: Евгения ГУСЕВА

Алексей Островский опубликовал в соцсетях свою позицию по поводу ситуации о недопустимом поведении учителя в одной из школ города Ярцево. «Возмущен и шокирован обращением ярцевчанина», - написал смоленский губернатор, ознакомившись с аудиозаписями разговора педагога с детьми. «Педагог не имеет никакого морального права так себя вести!» - сказал глава региона.

Алексей Островский дал поручение профильному заместителю Вите Хомутовой разобраться с ситуацией и принять строгие меры воздействия на педагога. Не исключено, что учитель может остаться без работы.

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