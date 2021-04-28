«Сад Памяти» начали высаживать в Дорогобужском районе. Фото: пресс-служба муниципального образования.

Международная акция «Сад памяти» стартовала в нашей стране 18 марта и сейчас она набирает обороты на Смоленщине. Возможность создать свой «Сад Памяти» появилась и в Дорогобужском районе.

Напомним, аллеи появляются в районах области в память о героях Великой Отечественной войны, отдавших жизни за Победу. Всего планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших.

А в Смоленске полиция начала проверку по факту кражи туй в Сквере Памяти Героев. Два дерева были высажены в 2019 году.