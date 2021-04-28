Стал известен график приема в смоленском отделе по регистрации транспорта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ГИБДД рассказали о графике приема автомобилистов в Межрайонном отделе по регистрационно-экзаменационной работе ГИБДД УМВД России по Смоленской области.

Так, 1, 2, 9, 10 мая 2021 года – не приемные дни. С 3 по 8 мая 2021 года отдел работает согласно утвержденному графику.

Начальник отделения №1 МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской области просит граждан быть внимательней при выборе времени посещения.

И обращает внимание автолюбителей, что с начала работы Единого портала государственных и муниципальных услуг многие регистрационные процессы стали проще. С марта 2021 года появилась возможность подачи заявлений для предоставления государственных услуг «Внесение изменений в регистрационные данные транспортного средства в связи с переходом права собственности» с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг непосредственно в Федеральную информационную систему Госавтоинспекции.

При подаче такого заявления в личном кабинете пользователя на сайте «Госуслуги» гражданам сообщается PIN-код, который необходимо ввести в терминале электронной очереди по прибытии в подразделение Госавтоинспекции. Заявитель вводит полученный на сайте PIN-код в терминале электронной очереди в разделе «Предварительная запись» и ожидает вызова по номеру полученного талона.

Для получения иных государственных услуг по линии ГИБДД, через портал Госуслуги получение и введение PIN-кода пока не предусмотрено.