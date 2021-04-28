Итоги профилактической акции «Ребенок-пассажир» подвели в Смоленске. Фото: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Акция проводилась с 19 по 23 апреля. Полицейские уделяли пристальное внимание правилам перевозки детей.

В УГИБДД УМВД России по Смоленской области напоминают, что дети до 12 лет должны ездить в машине пристегнутыми удерживающими устройствами, соответствующими их весу и росту. Штраф за нарушение ПДД составляет 3 тысячи рублей.

Ранее в Смоленске Алексей Островский поручил разобраться с ситуацией о недопустимом поведении учителя. Губернатор дал свою оценку ситуации, где педагог оскорблял и высмеивал детей.