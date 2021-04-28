В Смоленскэнерго отметили одаренных к техническому творчеству учащихся. Фото: филиал «Россети Центр Смоленскэнерго».

Первый отборочный тур всероссийской олимпиады школьников «Россети» в Смоленской области, организатором которого в регионе выступил филиал «Россети Центр Смоленскэнерго», прошел 24 и 25 апреля 2021 года на базе филиала НИУ МЭИ в г. Смоленске, сообщает пресс-служба компании.

Главная цель олимпиады – выявить одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению учащихся, планирующих свою профессиональную деятельность в электроэнергетической отрасли, а также вовлечь их в разработку передовых инфраструктурных и технологических проектов, актуальных для электросетевого комплекса Российской Федерации.

Всероссийская олимпиада школьников «Россети» в Смоленской области проводится четвертый раз. В прошлом году проводилась в заочной форме из-за нестабильной эпидемиологической обстановки в стране.

В этом году среди желающих проверить свои знания были ученики девятых и десятых классов из школ Смоленска, Ярцева и Рославля. Наибольшее количество заявок на участие в олимпиаде поступило из гимназии №1 им. Пржевальского г. Смоленска.

На торжественном открытии слова напутствия в адрес участников прозвучали от заместителя главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению- начальника Центра управления сетями Смоленскэнерго Сергея Шумарова и заместителя заведующего кафедрой электроэнергетических систем филиала НИУ МЭИ в г. Смоленске Евгения Андреенкова. Представители управления по работе с персоналом Смоленскэнерго рассказали будущим абитуриентам о проведении целенаправленной профориентационной работы среди молодежи и школьников и поддержке студентов профильных специальностей. Так, например, на текущий момент 18 студентов НИУ МЭИ в г. Смоленске и 16 студентов профильных средних профессиональных учреждений дневных отделений являются стипендиатами филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» и получают корпоративную стипендию. В соответствии с заключенными договорами все они после окончания обучения придут на работу в сетевую компанию.

Участники олимпиады в первый день выполняли задания, направленные на проверку уровня знаний в рамках программ среднего общего образования по информатике и математике, а в воскресенье решали задания по физике. На каждый предмет отводилось по 2,5 часа. Комплекты вариантов заданий были разработаны методической комиссией Олимпиады. Она же установила единые критерии и методику проверки работ, которую будет проводить уже региональная комиссия. В состав регионального жюри вошли преподаватели филиала НИУ МЭИ в г. Смоленске - доценты различных кафедр: Роман Солопов, Александр Быков, Сергей Образцов, Максим Мазалов. Также в состав жюри вошел начальник отдела энергосбережения и повышения энергоэффективности Смоленскэнерго Юрий Кривцов. Председателем регионального жюри является начальник управления по работе с персоналом Смоленскэнерго Алла Королькова.

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