Смоленские поисковики готовятся написать «Диктант Победы» в полевых условиях

Фото из архива поискового объединения «Долг».

«Диктант Победы» напишут по всей стране 29 апреля. В Смоленской области откроют 44 площадки в музеях, библиотеках, центрах творчества. В акции примут участие студенты Смоленского государственного университета, курсанты Военной академии, кадетского корпуса и Росгвардия. Кстати, тест можно будет написать онлайн на сайте диктантпобеды.рф.

Поисковики напишут тест на межрегиональной Вахте Памяти. Первая после затяжной пандемии встреча поисковиков состоялась в Вяземском районе. Участники признаются, что соскучились по работе, а «Диктант Победы» станет отличным дополнением к рабочим будням.

«Мы давно интересуемся историей, занимаемся поиском пропавших во время Великой Отечественной войны солдат. Около восьми лет участвуем в мероприятиях по реконструкции событий военных лет. Приглашаем всех принять участие в этой акции, чтобы также проверить свои знания или добавить в свою копилку новые исторические факты», - отметил командир отряда «Красноармеец» Егор Бутенко.

Тест напишут 42 поисковых отряда из разных городов России, почти 300 человек. Полевой лагерь уже готовят к акции, она пройдет в штаб-палатке.

Напомним, «Диктант Победы» третий год проходит по инициативе «Единой России», Российского военно-исторического общества и «Волонтеров Победы».

Приглашаем проверить свои знания на площадках в Смоленске:

- Музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (ул. Дзержинского, д. 4а);

- Центральная Библиотека им. Н.С. Клестова-Ангарского (проспект Строителей, д. 24);

- Библиотека № 3 им. Б.Л. Васильева (ул. Юрьева, д. 3).