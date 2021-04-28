В Смоленской области старое производство заработает в новом формате. Фото: Андрей Смирнов.

Сейчас на предприятии осуществляется запуск технических мощностей – их готовность составляет 90 процентов, а также проводятся собеседования с потенциальными работниками. Так, в ходе обсуждения отмечалось, что на первом этапе предполагается трудоустроить более 200 человек, в том числе из числа ранее работавших на производстве.

Напомним, что в прошлом году деятельность Игоревского деревообрабатывающего комбината прекратилась, что вызвало большой общественный резонанс. Люди требовали от властей запустить предприятие по переработке древесины и восстановить рабочие места.

В Смоленской области старое производство заработает в новом формате. Фото: Андрей Смирнов.

Как отметил Николай Дементьев, в этот непростой период была проведена огромная работа, чтобы

возобновить производство. На совещаниях при губернаторе Смоленской области неоднократно рассматривался вопрос об активизации процедуры запуска Игоревского деревообрабатывающего завода. Алексей Островский встречался с руководством ООО «Кроношпан», с представителями Федеральной антимонопольной службы, налоговой инспекции и других контролирующих органов. Депутат Государственной Думы от Смоленской области Сергей Неверов в конце марта подключил к проблеме министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.

«Огромная работа, которая проводилась администрацией Смоленской области, региональным парламентом, депутатом Госдумы, принесла конкретный результат. Завод начнет работу в ближайшее время. На сегодняшний день планируется принять на работу около 150 человек, а в дальнейшем количество сотрудников будет расти. Цель, о которой люди просили после остановки производства, – чтобы завод снова заработал, люди получали зарплату и чувствовали, что они социально защищены, – достигнута», – подчеркнул Николай Дементьев.

Парламентарий отметил, что нужно продолжать конструктивное взаимодействие с представителями объединения «Кроношпан», которое поможет решить задачу по увеличению выпуска продукции и соответственно количества работающих на предприятии. Сегодня предприятие уже решает социальные вопросы: выделены средства для монтажа теплотрассы от котельной к местной средней школе.

«На данный момент производственные участки выведены из консервации, проведены пусконаладочные работы. Запуск производства произойдет ориентировочно в ближайшие дни, до конца апреля точно. На данный момент трудоустроенность – более 70 сотрудников, и в дальнейшем мы готовы увеличить эту цифру в два раза», – сообщил технический директор Игоревского филиала ООО «Кроношпан» Максим Брынкин.

По его словам, полноценный процесс на линиях производственных участков ДСП и ламинированных ДСП предполагает трудоустройство более 200 сотрудников. Татьяна Юдова работает на заводе юрисконсультом уже год. По ее словам, сейчас на заводе стабильно выплачивается заработная плата, увеличивается штат. «На сегодняшний день приняты и пенсионеры, не говоря уже о людях предпенсионного возраста. Главное, чтобы у человека было желание трудиться, а повысить свою квалификацию можно в любом возрасте», – рассказала Татьяна Александровна.