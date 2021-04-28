Смоленские медики были удостоены наград за большой вклад в борьбу с COVID-19. Фото: предоставлено героем публикации.

Коронавирусная инфекция, к сожалению, продолжает подрывать здоровье смолян – в регионе ежедневно фиксируются все новые случаи заражения. И люди в белых халатах, как и в первые дни пандемии, продолжают работать на передовой, помогая пациентам побороть опасный вирус и возвращая их к активной жизни.

И этот тяжелый и благородный труд не может не вызывать восхищения. На прошлой неделе стало известно о том, что смоленские медики были удостоены государственных наград за большой вклад в борьбу с COVID-19 и самоотверженность при исполнении профессионального долга.

Соответствующий указ подписал Президент Российской Федерации Владимира Путин. В списке награжденных – пятеро сотрудников Смоленского государственного медицинского университета.

Согласно Указу Президента, орденом Пирогова были награждены доцент кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией Михаил Шипилов и заведующая лабораторией научно-исследовательского института антимикробной химиотерапии СГМУ Инна Эйдельштейн. Лаборант-исследователь Галина Курбаева и научные сотрудники НИИ антимикробной химиотерапии СГМУ Александр Муравьев и Аида Чагарян были отмечены медалями Луки Крымского.

Губернатор Алексей Островский на свое страничке в соцсетях поздравил сотрудников медицинского университета с высокой наградой. Особые слова признательности он адресовал Михаилу Васильевичу Шипилову.

«Михаил Васильевич, проявив личное мужество и активную гражданскую позицию, откликнулся на мою просьбу и возглавил Вяземский дом-интернат для престарелых и инвалидов весной прошлого года, когда там была выявлена вспышка коронавируса. Предпринятые нами превентивные меры, а также профессионализм и самоотверженность всего коллектива ДИПИ под руководством Михаила Васильевича позволили ликвидировать очаг инфекции в короткие сроки и спасти десятки человеческих жизней», – отметил глава региона.

Стоит напомнить, что данные награды были учреждены Указом Президента России в июне прошлого года.