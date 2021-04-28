В Смоленске обсудили меры по защите леса. Фото: предоставлено героем публикации.

Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с прокурором Смоленской области Сергеем Карапетяном. В рамках встречи глава региона обратился к прокурору с просьбой провести ряд проверок по изложенным в обращениях фактам в целях защиты прав и законных интересов смолян.

В частности, речь шла о незаконных рубках леса в Смоленском районе. Один такой очаг был выявлен рядом с деревнями Алексеевка, Высокий Холм и Зебревицы. Согласно данным государственного лесного реестра, этот участок не входит в состав земель государственного лесного фонда. И его охрана не обеспечена должным образом. В сложившихся обстоятельствах, по мнению губернатора, необходимо вмешательство прокуратуры Смоленской области.

Смоляне рассказали главе региона о еще одной вырубке – в районе деревни Телеши. По просьбе губернатора, прокуратура оценит действия «лесорубов» с точки зрения соблюдения требований лесного законодательства.

Во время рабочей встречи стороны также говорили о проблемном многоквартирном жилом доме №10Б по ул. Ломоносова в Смоленске. Многоэтажка была введена в эксплуатацию еще летом прошлого года, однако до сих пор так и не подключена к газопроводу. Застройщиком объекта являлось ООО «Новострой». В настоящее время в суде находится дело о признании компании банкротом. В целях соблюдения прав дольщиков губернатор Алексей Островский попросил прокуратуру области дать правовую оценку этой ситуации и оказать содействие в решении вопроса.