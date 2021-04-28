В Смоленске движение по улице Академика Петрова с 1 по 25 мая частично перекроют. Фото: из архива ПАО "Квадра".

В Смоленске движение по улице Академика Петрова частично перекроют. Для проезда будет закрыт участок от дома №9 и до №24/6 по улице Нормандия – Неман. В пресс-службе администрации города сообщили причину ограничений. Дело в том, с 1 по 25 мая ПАО "Квадра" – "Смоленская генерация" будет проводить реконструкцию магистральных труб.

Движение автобуса и маршрутки №44 в обратном направлении будет организовано по улице Багратиона.

Ранее «КП» писала, что в Парке Пионеров заработал фонтан. А в парке «Крылатые земляки» и «Авиаторов восстановили освещение.