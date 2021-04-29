Волонтеры уберут от мусора Александровское озеро в Смоленске. Фото: Денис Козлов, ВКонтакте.

Добровольцы уберут от мусора берег Александровского озера в Смоленске. Субботник пройдет 1 мая в 13.00. Неравнодушных смолян просят одеться удобно и по погоде и принести с собой мешки и инвентарь.

После работы состоится пикник, поэтому желающих на него остаться просят брать с собой что-нибудь перекусить.

Подробности сборов в группе «Чистая Смоленщина» ВКонтакте.

Ранее в Смоленске в сквере «Парк Пионеров» заработал фонтан. Ранее территория была отремонтирована в рамках программы «Комфортная городская среда» (подробнее).