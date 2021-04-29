ОНФ просит реконструировать автодорогу на Досуговском шоссе в Смоленске. Фото: региональный ОНФ.

Жалобы на состояние дороги поступают в ОНФ с 2019 года. Многочисленные рейды подтвердили – один из участков в 2 км оставляет желать лучшего.

- С 2019 по 2021 год проводились совещания с представителями власти, дорожных организаций, СМИ. Были направлены обращения в адрес профильных ведомств. Однако ситуация в лучшую сторону не изменилась, - отмечают в пресс-службе.

Эксперты ОНФ выяснили, что эта автодорога не находится на балансе городской администрации и основного дорожно-строительного ведомства, отвечающего за ремонт и реконструкцию региональных дорог.

- Мы предложили властям срочно провести аварийный ямочный ремонт. В противном случае дорогу придется закрывать, – прокомментировал модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Смоленской области Николай Яров.

Ранее "КП" писала, что голосование за проекты благоустройства территорий проходят со сбоями в Смоленске. Власти объясняют это перегруженностью платформы 67.gorodsreda.ru.