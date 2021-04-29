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Общество29 апреля 2021 9:09

Концепцию будущего Реадовского парка обсудили в Смоленске

Территория заняла третье место в рейтинговом голосовании по благоустройству общественных зон
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Концепцию будущего Реадовского парка обсудили в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

Концепцию будущего Реадовского парка обсудили в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

Обсуждение прошло в КВЦ имени Тенишевых. Участники разбились на группы и нарисовали собственное представление, каким должен быть парк. Модераторами мероприятия выступили сотрудники фонда «ДОМ.РФ». В дальнейшем наброски будут представлены на суд общественности.

Реконструкция парка запланирована на 2024 год, сообщает администрация г. Смоленска.

Ранее "КП" писала, что волонтеры уберут от мусора Александровское озеро в Смоленске. После работы состоится пикник (подробнее).