Трамвай Победы начнет курсировать по улицам в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

Трамвай Победы начнет курсировать по улицам в Смоленске с 8 мая. Для пассажиров трамвая прозвучат программные выступления народных коллективов города, фольклорных ансамблей. Ведущие акции проведут исторический экскурс об истории присвоения звания «Город воинской славы» городам России. При входе всем жителям раздадут георгиевские ленточки.

Трамвай Победы начнет свой первый маршрут в 12:00 от Медгородка до Петра Алексеева (вагон №4).

Ранее в Смоленске начали работу фонтаны.