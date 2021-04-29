883 человека погибли от коронавируса на 29 апреля в Смоленской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

Столичный Оперативный штаб представил новые данные по распространению COVID-19. В регионе, по данным на 29 апреля, еще 6 человек погибли от коронавируса, 50 - заболели. Полностью выздоровели 34 жителя.

Ранее региональный Оперштаб сообщил, что на самоизоляции пребывают 2094 человек, из них 567 – получают лечение в больницах.

Между тем, в регионе продолжается вакцинация населения. За последние сутки, вакцину получили более 1600 человек.