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Здоровье29 апреля 2021 11:56

883 человека погибли от коронавируса на 29 апреля в Смоленской области

За сутки в регионе зафиксировали 6 новых смертельных исходов
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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883 человека погибли от коронавируса на 29 апреля в Смоленской области.

883 человека погибли от коронавируса на 29 апреля в Смоленской области.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Столичный Оперативный штаб представил новые данные по распространению COVID-19. В регионе, по данным на 29 апреля, еще 6 человек погибли от коронавируса, 50 - заболели. Полностью выздоровели 34 жителя.

Ранее региональный Оперштаб сообщил, что на самоизоляции пребывают 2094 человек, из них 567 – получают лечение в больницах.

Между тем, в регионе продолжается вакцинация населения. За последние сутки, вакцину получили более 1600 человек.

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