МЖД почти на 20% снизила техногенное влияние на окружающую среду в первом квартале 2021 года. Фото: пресс-служба МЖД.

В первом квартале 2021 года Московская железная дорога снизила техногенное влияние на окружающую среду от стационарных источников - на 11,2% (82 тонны), от передвижных (тепловозы, подвижной состав, автотранспорт) - на 8,8% (271,1 тонны) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет модернизации объектов теплоснабжения и сокращения расхода дизельного топлива.

Так, в 2020 году 3 угольные котельные на станциях Жилево, Кашира и Михайлов были переведены на электричество. В этом году запланировано проведение строительно-монтажных работ по переводу на газ 4 мазутных котельных на станциях Узловая, Курск, Брянск-Льговский, Сухиничи-Главные. Это позволит сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников еще на 279,6 тонн в год.

Кроме того, более 270 тонн загрязняющих веществ не попало в атмосферу благодаря уменьшению расхода дизельного топлива за счет внедрения 8 более экологичных тепловозов 2 ТЭ 25 КМ в эксплуатационном локомотивном депо Брянск-2.

Напомним, 2021 год объявлен в ОАО «РЖД» Годом экологии. В рамках утвержденной экологической стратегии до 2030 года компания реализует комплекс мероприятий, направленных на последовательное снижение техногенного влияния на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности.