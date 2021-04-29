В Рославльской ЦРБ проведут ремонт. Фото: Артем КИЛЬКИН

Департамент по здравоохранению Смоленской области прокомментировал ситуацию по поводу приостановлении работы учреждения в Смоленской области.

- Инфекционное отделение в ОГБУЗ "Рославльская ЦРБ" требует проведения ремонтных работ с заменой оконных блоков и дверей. В настоящее время ведется подготовка помещения к началу ремонтных работ, - сообщили в департаменте.

Пациенты, ранее госпитализированные с инфекционными болезнями, будут переведены в другие близлежащие учреждения.

Напомним, ранее «КП» писала, что 27 апреля Рославльский городской суд на 60 суток приостановил деятельность инфекционного отделения Рославльской ЦРБ. 30 марта территориальный отдел Роспотребнадзора во время плановой проверки нашел нарушение санитарных правил.