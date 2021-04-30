Лабораторию-фантом нашли в Смоленской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Испытательная лаборатория ООО «ФАСТСЕРТ», зарегистрированная в Смоленской области, является фантомной. К такому выводу пришли сотрудники Россельхознадзора. Проверка показала, что «компания не осуществляет деятельность по указанному адресу и не имеет оборудования, необходимого для проведения исследований». Вместо этого по юридическому адресу работает завод, который производит изделия из железобетона.

В связи с этим специалисты ведомства предупреждают компании, которые работали с организацией, что им необходимо в скорейшем времени прекратить действие таких деклараций, провести весь комплекс необходимых исследований в аккредитованных лабораториях и зарегистрировать новые декларации о соответствии. Иначе они могут попасть под санкции.

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