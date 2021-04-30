В Смоленске на 9 мая ограничат продажу алкоголя. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Смоленске на 9 мая ограничат продажу алкоголя и прохладительных напитков в стекле. Согласно постановлению, определены границы территорий, на которых можно осуществлять торговлю.

Так, минимальное расстояния от детских организаций, образовательных организаций, медицинских организаций, объектов спорта и т.д. до границ прилегающих территорий составляет 20 метров от входа для посетителей на территорию, а расстояние от мест массового скопления граждан до границ прилегающих территорий минимум 100 метров.

Ранее «КП» писала как пройдет Парад Победы и праздничный салют.